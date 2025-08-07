В Москве завершилось прощание с худруком «Электротеатра ''Станиславский''»
В «Электротеатре ''Станиславский''» в Москве завершилась церемония прощания с худруком театра Борисом Юханановым, передает корреспондент «Ъ». Проститься с режиссером пришли близкие и коллеги, в их числе — ректор ГИТИСа Григорий Заславский и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Венки на прощание направили департамент культуры Москвы, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и театр «Шалом». На церемонии также зачитали телеграмму председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.
Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.
Борис Юхананов умер 5 августа в возрасте 67 лет. Он считается ключевой фигурой художественного андерграунда середины 1980-х. В частности, он стал одним из основателей движения «Параллельное кино», участники которого старались создавать независимое и новое киноискусство.