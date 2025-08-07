В Перми начал работу новый зоопарк

Сегодня в Перми для посетителей открылся новый зоопарк. Праздничная программа открытия стартовала утром и продолжится до 20 часов вечера. В течение всего дня на площадке пройдут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов. На центральной аллее у павильона «Тропический рай» работает ярмарка товаров пермских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Гостей зоопарка приветствовал губернатор Дмитрий Махонин. «По праву можем гордиться, что это один из самых современных и технологичных зоопарков нашей страны. Также мы входим в пятерку по площади – она в 16 раз больше, чем у предыдущего зоопарка. Здесь уже нашли свой дом более 3 тысяч животных, 80% из которых занесены в Красные книги, и это уникально. Уверен, что учреждение будет пополняться все новыми обитателями», – заявил глава Прикамья.

Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоопарке более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» перевезена большая часть животных. Взрослый билет будет стоить 800 рублей, детский (с 4 до 11 лет) – 500 руб.

На территорию нового Пермского зоопарка перевезено 90% животных. Об этом сообщила его директор Юлия Шитова. «В ожидании новоселья находятся белые медведи — мы заканчиваем подготовку их вольера. Кому-то из животных достраиваем внутренние дома», — подчеркнула госпожа Шитова.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи торжественно открыл новый зоопарк в Перми. В ВКС приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор Пермского зоопарка Юлия Шитова, главный инженер акционерного общества «РЖДстрой» Юрий Мальцев.