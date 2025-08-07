«Ростелеком» расширил систему контроля лесных пожаров в Башкортостане

«Ростелеком» масштабировал региональную систему мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» в Башкортостане. Специалисты провайдера установили 10 дополнительных камер видеонаблюдения в Уфимском, Баймакском, Инзерском, Белорецком, Зианчуринском, Кугарчинском, Заилаирском, Тирлянском и Хайбуллинском лесничествах. Теперь 1,9 млн Га леса республики находится под наблюдением 22 камер.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«Система “Лесохранитель” работает на отечественном ПО с искусственным интеллектом, что повышает точность обнаружения возгорания. Данные с камер видеонаблюдения оперативно поступают диспетчерам, исключая человеческий фактор и ускоряя реакцию на угрозы. Программа определяет место и координаты задымления и отображает их на карте».

Для развертывания пунктов контроля «Лесохранителя» используется инфраструктура «Ростелекома»: камеры монтируются на высотных антенно-мачтовых сооружениях, видео передается по волоконно-оптическим линиям связи. Максимальный радиус обзора каждой камеры достигает 35 км.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан:

«Теперь специальные службы могут контролировать часть лесного фонда удаленных районов, где ранее мониторинг не проводился. Параллельно с запуском системы в нашем министерстве был модернизирован ситуационный центр, в котором мы в реальном времени наблюдаем за обстановкой в лесах республики».

Пилотная версия системы мониторинга была запущена в июле 2021 года в трех районах Башкирии с наибольшими рисками возникновения лесных пожаров: Белорецком, Зианчуринском и Учалинском. Площадь охвата «Лесохранителя» составила более 5 тысяч квадратных километров. Свою эффективность цифровое решение показало уже в первые месяцы работы. Согласно данным ГК РБ по ЧС, было зафиксировано порядка 10 тысяч сигналов, в результате своевременно выявлено и ликвидировано 10 очагов лесных пожаров.

Далее пункты контроля заработали и на других территориях: в Хайбуллинском, Зианчуринском, Баймакском и Зилаирском районах. По оценкам специалистов ПАО «Ростелеком», для охвата системой мониторинга большей части лесного фонда региона, который занимает 38% территории республики, необходимо установить еще свыше 100 камер наблюдения.

