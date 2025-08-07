В Приморье оправдан глава муниципалитета, обвиняемый в халатности

Приморский краевой суд сегодня, 7 августа, отменил обвинительный приговор суда первой инстанции и оправдал главу ЗАТО Фокино Александра Баранова. Чиновник обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля 2022 по январь 2023 года мэр Баранов не принял мер к скорейшему ремонту баржи, которая обеспечивала транспортное сообщение между материковой частью муниципалитета и островом Путятина. В результате в январе 2023 года заболевшая жительница острова не была эвакуирована, не получила своевременную медицинскую помощь и умерла.

30 апреля 2025 года Фокинский городской суд признал мэра Баранова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком.

Поскольку приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу, Александр Баранов продолжал исполнять обязанности градоначальника.

Рассмотрев апелляционную жалобу защиты, крайсуд признал мэра Фокино невиновным и «оправдал в связи с отсутствием в его деянии состава инкриминируемого преступления».

Прокуратура Приморья сообщила о намерении обжаловать решение крайсуда в кассационном порядке. Надзорное ведомство намерено добиваться «направления дела на новое апелляционное рассмотрение».

Алексей Чернышев, Владивосток