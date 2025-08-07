В КЧР виновные в гибели туристов во время сплава получили условный срок

В Карачаево-Черкесской Республике трем виновным в гибели туристов во время сплава суд заменил реальные сроки на принудительные работы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В суде установлено, что 17 июня 2021 года группе туристов из 13 человек местом для сплава были предложены горные реки Уллу-Кам и Кубань. На место из привезли трое фигурантов, но не позаботились об их безопасности. Во время похода два рафта с туристами наткнулись на камни и перевернулись. В результате чего погибли два человека.

Один из подсудимых свою вину не признал, остальные двое раскаялись в содеянном.

С учетом обстоятельств преступления, личных данных о фигурантах и общественной опасности содеянного суд признал всех троих подсудимых виновными в совершении указанных преступлений приговорил двух подсудимых к двум годам лишения свободы, третьего — к одному году. А после заменил наказание всем троим на принудительные работы с удержанием из заработка 10% в доход государства на те же сроки.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн