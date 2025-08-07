В Демском районе Уфы на сутки отключат воду

В уфимском микрорайоне Дема с 11:00 20 августа до 10:00 21 августа отключат воду из-за врезки построенного водовода к действующим сетям водоснабжения, сообщили в пресс-службе городской администрации. В момент ограничения воду жителям микрорайона будут подвозить 20 водовозов.

Проект по модернизации водоснабжения и канализации южной части города начали в 2021 году. На строительство водовода выделяли 6,8 млрд руб. Контракт получило нефтекамское ООО «Нефтегазстрой». Сейчас рабочие приступили к завершающему этапу. Объект одолжен обеспечить водой районы застройки от Демы до Затона.

Венера Хисамова