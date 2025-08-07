Организаторы рафтинга в КЧР признаны виновными в гибели двух человек

Карачаевский районный суд огласил приговор по делу троих организаторов сплава по горным рекам Уллу-Кам и Кубань в Карачаево-Черкесии. Андрей Артищев, Александр Овчинников и Дмитрий Плотников признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух человек (ч. 2, ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В качестве наказания суд назначил Александру Овчинникову год колонии общего режима, а остальным фигурантам — по два года. Однако с учетом смягчающих обстоятельств всем троим лишение свободы заменили на принудительные работы с удержанием из заработка 10% в доход государства в те же сроки.

В июне 2021 года подсудимые привезли в Карачаево-Черкесию группу из 14 туристов из Краснодарского края. При этом никто из организаторов не поинтересовался гидрологической обстановкой на реках. Сплав начали от поселка Учкулан на двух катамаранах. На одном из участков катамараны налетели на камни и опрокинулись. 12 человек спаслись, однако двое туристов погибли. Их тела были найдены ниже по течению.

В суде было установлено, что никто из подсудимых не владел необходимыми навыками для организации рафтинга по горным рекам. Однако свою вину в ходе судебного следствия полностью признали только Дмитрий Плотников и Александр Овчинников.

Александра Ларинцева, Пятигорск