Администрация Кузнецка предлагает 1 млн за ремонт сетей уличного освещения

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» ищет подрядчика для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования сетей уличного освещения города в 2025 году. Извещение о торгах размещено на ЕИС «Закупки».

Заявки принимаются до 15 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млн руб.

Исполнителю предстоит оказывать услуги в соответствии с контрактом в период с 1 сентября до 31 октября этого года. Среди работ, которые потребуется выполнить, установка светильника на опоре уличного освещения, замена детектора освещенности, поиск повреждений в сетях, подвес самонесущего изолированного провода уличного освещения.

Павел Фролов