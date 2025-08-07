В Пролетарском продается помещение бывшего фитнес-клуба Edward Gym

В пермском микрорайоне Пролетарский, на ул. Транспортной, 19а, на продажу выставлено помещение бывшего фитнес-клуба Edward Gym. Как указано в объявлении на сайте «Авито», помещение площадью 337 кв. м, находящееся на цокольном этаже здания, включает бассейн и хаммам, сауны и печи, душевые кабины и массажные кабинеты, имеет отдельный вход, запасной выход и стоит 35 млн руб.

По мнению авторов объявления, предлагаемое помещение подойдет для велнес-центра или банного комплекса, студии массажа и телесных практик, женского клуба или центра йоги, а также для других спортивных и оздоровительных комплексов.

По адресу: ул. Транспортная, 19а, раньше работал фитнес-клуб пермской сети Edward Gym. Спортивный центр в этой локации прекратил действовать в 2020 году, он стал последним закрывшимся клубом сети. На месте клуба тогда открылся продуктовый магазин «Пятерочка», и сейчас функционирующий в здании. Edward Gym — одна из старейших сетей фитнес-клубов Перми, была основана в 2003 году. Контролировалась Эдуардом Давыдовым.