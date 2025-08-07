ФАС хочет продлить заключение соглашений о стабилизации цен до 2029 года

Федеральная антимонопольная служба предложила продлить до декабря 2029 года возможность заключения соглашений между региональными властями и хозяйствующими субъектами о стабилизации цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас срок действия постановления правительства, которое регулирует заключение подобных соглашений, истекает в мае 2026 года.

Согласно сообщению ФАС, инструмент направлен на улучшение цен для потребителей и повышение доступности товаров. По данным ведомства, в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект ценовой динамики.

Ранее служба объясняла, что механизм устанавливает обязательства по снижению и неповышению цен. При этом запрещена фиксация при пиковом спросе на товар. Соглашения позволили, к примеру, ограничить наценки на куриные яйца.

Ведомство уточнило, что сейчас соглашения по стабилизации действуют в 70 регионах страны. В них участвует 259 производителей, 63 оптовых организации, более 13 тыс. организаций торговли, 161 аптечная сеть и 3 сети автозаправочных станций.