Т-Банк должен выплатить уральцу более 1,4 млн рублей за отстранение от работы

Артемовский городской суд взыскал с АО «Т-Банк» (ранее Тинькофф-банк) более 1,4 млн руб. за время незаконного отстранения от работы и 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации в пользу уральца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным суда, гражданин работал в банке с января 2020 по апрель 2023 года агентом по коммерческим продажам. В его обязанности входили встречи с клиентами, доставка документов и кредитных карт, выполнение разных поручений. Банк выдал ему доверенность для подписи официальных бумаг.

Однако факт трудовых отношений работодатель не установил. Между сторонами был заключен договор присоединения на 30 календарных дней с последующей пролонгацией. Оплата за выполненную работу производилась по факту приема-передачи выполненных работ с еженедельной отчетностью.

Когда сотрудника отстранили от работы, он обратился с иском в Артемовский городской суд к АО «ТБанк». В исковом заявлении он просил установить факт трудовых отношений, признать незаконным отстранение от работы, восстановить его на работе и взыскать средний заработок за период незаконного отстранения в размере почти 1,4 млн руб., компенсацию за неиспользованный отпуск — до 300 тыс. руб. и компенсацию морального вреда — 200 тыс. руб.

Как рассказали в суде, представитель Т-Банка настаивал, что договор присоединения носил гражданско-правовой характер.

Однако суд отметил, что одним из основных признаков трудовых отношений является личное выполнение за плату конкретной трудовой функции. Предметом трудового договора является труд работника, предметом гражданско-правовых договоров — овеществленный конечный результат труда. По мнению суда, в данном случае порученные истцу работы по своему характеру не предполагали достижения конечного результата — сотрудник должен был выполнять работы в зависимости от возникающих потребностей ответчика.

В итоге суд признал трудовые отношения между банком и сотрудником, взыскал сумму среднего заработка за период незаконного отстранения от работы и компенсацию морального вреда. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

Решение пока не вступило в законную силу.

София Паникова