С 1 сентября каршеринг в Москве будет доступен только через Mos ID

С 1 сентября каршеринг в Москве будет доступен только по верификации через Mos ID — единую учетную запись на всех интернет-ресурсах правительства столицы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, проверка пользователей позволит властям заранее ограничивать доступ к аренде автомобилей для тех, кто регулярно нарушает ПДД. Кроме того, правоохранители смогут быстрее устанавливать личность водителя в случае аварии.

С 2025 года верификация пользователей действует при аренде электросамокатов. По словам господина Собянина, механизм показал «высокую эффективность» — аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%.

Полина Мотызлевская