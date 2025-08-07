В Оренбуржье подрядчик сорвал контракт по разработке документации по ремонту центров занятости

В Оренбургской области ООО «Яко» не выполнило работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по ремонту центров занятости в Новоорском, Сакмарском и Пономаревском районах в указанные сроки. Об этом сообщает УФАС по региону.

По информации управления, общество не предоставило документы, которые бы подтверждали наличие причин, препятствующих исполнению обязательств. Срыв контрактов привел к затягиванию заключения договоров на выполнение ремонта в центрах занятости.

Комиссия управления включила сведения об ООО «Яко» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Руфия Кутляева