Суд обязал власти снести две ветхие водонапорные башни в Ярославской области

Первомайский районный суд Ярославской области обязал администрацию Пречистенского сельского поселения поставить на учет две ветхие водонапорные башни и впоследствии демонтировать их. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство установило, что на земельных участках, прилегающих к железнодорожным путям, стоят две ветхие водонапорные башни. У объектов нет собственника, а их нынешнее состояние вызывает угрозу безопасности движения поездов.

Сначала прокурор внесла представление главе администрации поселения, однако нарушения устранены не были. Итогом стало обращение прокуратуры в суд с иском.

Алла Чижова