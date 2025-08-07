ВС Башкирии оставил главу геопарка «Торатау» Артура Идельбаева под арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения директору АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артуру Идельбеву, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики.

Директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев

Директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев



В конце июля Советский райсуд Уфы арестовал Артура Идельбаева и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова — до 22 сентября. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.

В понедельник апелляционная инстанция оставила в силе арест Руслану Юнусову. Информации об обжаловании меры Ильнуром Куватовым нет.

Венера Хисамова