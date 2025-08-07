Курс доллара к рублю упал на ожидании скорой встречи президентов РФ и США

Анонс скорой встречи президентов России и США вызвал бурное оживление на российском финансовом рынке. Индекс Московской биржи в первой половине дня уверенно преодолел уровень 2900 пунктов. К 12:00 он достиг отметки 2915,43 пункта, максимума с 14 мая. По сравнению с предыдущим днем рост составил более 5,4%. Резко выросла активность игроков — объем торгов акциями к 13:00 уже превысил 84 млрд руб., тогда как с начала августа таких показателей не фиксировалось за целый день торгов. При этом внебиржевой курс доллара, остававшийся с начала месяца возле уровня 80 руб./$, уверенно пошел вниз, опустившись ниже 79,5 руб./$.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, тот факт, что США и РФ согласовали встречу на самом высшем уровне, да еще в ближайшие дни, говорит о том, что «у сторон есть какие-то конкретные договоренности по разрешению конфликта вокруг Украины». Отчасти резкому росту котировок способствовало закрытие коротких позиций. Как отмечает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Риком-Траст» Ярослав Муштаков, накануне в конце вечерней торговой сессии и сегодня на утренних торгах инвесторы начали фиксироваться, «не предполагая такого скорого развития событий и быстрого подтверждения встречи двух президентов».

После полудня индекс стабилизировался в районе 2900 пунктов. Однако участники рынка в ближайшие дни ожидают продолжения роста. Ярослав Муштаков считает, что рост будет плавным «по мере поступления подробностей встречи президентов США и России». Игорь Додонов ожидает роста индекса в район 3000 пунктов, где «быки», вероятно, предпочтут сделать передышку. При этом господин Муштаков не исключает, что перед самой встречей «инвесторы предпочтут частичную фиксацию полученного дохода, что может несколько скорректировать индекс».

В дальнейшем динамика рынка будет зависеть от перспектив снятия антироссийских санкций. «Если рынок не услышит каких-то конкретных заявлений, а будут лишь общие слова типа "будем продолжать развивать сотрудничество", может последовать откат»,— указывает господин Додонов.

Андрей Ковалёв