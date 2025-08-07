Бизнесмен, осужденный за взятку чиновнице, обжаловал приговор

Владелец строительной компании ООО «Трест №6» Сергей Миков, осужденный к пяти годам лишения свободы, обжаловал приговор. Его апелляционная жалоба поступила в краевой суд 7 августа, дата рассмотрения и судья пока не назначены.

Сергей Миков.

Приговор господину Микову был вынесен 1 июля 2025 года. Бизнесмена признали виновным в даче взятки в размере 5 млн руб. начальнику управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой. В ходе следствия Сергей Миков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая это, Ленинский суд Перми назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор госпоже Чирковой Ленинский суд вынес 6 августа. Ее признали виновной в получении взятки от господина Микова и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 27,25 млн руб.