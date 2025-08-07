Огород контрастов

8 августа в Выборге стартует 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», который продлится до 14 августа. В этом году в его рамках будет показано более 80 фильмов — игровых, документальных и анимационных, от режиссерских дебютов, составивших почти половину основного конкурса, до картин кинематографистов с большим стажем. Комментирует Юлия Шагельман.

Откроется фестиваль картиной, явно ориентированной на широкую публику,— криминальной комедией «Геля»

Фото: Ол Медиа Компани Откроется фестиваль картиной, явно ориентированной на широкую публику,— криминальной комедией «Геля»

Фото: Ол Медиа Компани

Говоря о программе фестиваля этого года, его программный директор Андрей Апостолов подчеркнул, что она получилась очень контрастной. По его словам, «она как будто примерно пополам делится на проекты жанровые, в целом конвенциональные, и почти трансгрессивные, странные в хорошем смысле проекты».

Что именно означают слова «странные в хорошем смысле», зрителям и участникам фестиваля предстоит осознать на собственном опыте, но курс на разнообразие заметен уже по выбору фильмов открытия и закрытия фестиваля.

Откроется он картиной, явно ориентированной на широкую публику. Это криминальная комедия «Геля» Стаса Иванова, чей фильм «Одним днем» был представлен в Выборге в 2023 году и получил две награды: особое упоминание жюри и приз кинокритиков. Герой новой ленты — дальнобойщик и по совместительству угонщик автомобилей Саня, который получает заказ на угон «гелендвагена» (то бишь того самого «гели») и вступает в конфликт с конкурирующей преступной группировкой.

Закроется же «Окно в Европу» фильмом, по всем признакам тоже вполне зрительским, но не таким разухабистым. «Дочь капитана» Ларисы Садиловой — семейное ностальгическое кино о девочке, которая в 1972 году ждет возвращения домой своего отца, пропавшего подводника. Режиссер также участвует в фестивале не в первый раз: в 2013 году она получила его главный приз за мелодраму «Она», в 2021-м возглавляла жюри конкурса игрового кино.

В этом году в этот конкурс вошло десять фильмов, включая вышеупомянутого «Гелю». Среди них — четыре дебюта. Это «Встречные» Камилы Рамазановой о случайных попутчиках, познакомившихся в плацкартном вагоне поезда Челябинск—Москва, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова о нескольких поколениях грузинской семьи в поисках общего языка, «35-я страница» Филиппа Ларса о необычном творческом союзе писателя-неудачника и молодого карманника и «Делириум» Вячеслава Березовского о хореографе, которая работает над новой экспериментальной постановкой.

Также в конкурсе участвуют картины «Жемчуг» Тины Баркалаи о сложном притирании друг к другу девочки из детдома и ее приемных родителей, «Большая земля» Юлии Трифоновой, героиня которой возвращается в места, где провела детство, «Чучело» Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова о первой подростковой любви, «Догги» Вячеслава Росса о необычных приключениях собаковладельца (судя по синопсису, это один из явных претендентов на определение «странный в хорошем смысле») и «Кто-то должен умереть» Евгения Григорьева о женщине, решившей отомстить мужу за измену.

Выбирать среди этих фильмов лучший будет жюри во главе с продюсером и сценаристом Олегом Маловичко.

В его состав вошли продюсер, заместитель директора канала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар, продюсер Юлия Иванова, главный редактор программы поддержки сценаристов АНО «Автор» и сборника «Киносценарии» Александр Дьяков, режиссер и сценарист Алена Званцова и актриса Ангелина Стречина.

Документальный конкурс состоит из 12 фильмов. В числе участников можно отметить новую картину Алексея Федорченко «Горящий Горький» об истории волжского села Красновидово, где оставили свой след Екатерина II, Максим Горький и Юрий Гагарин, а также первый опыт в неигровом кино якутского режиссера Дмитрия Давыдова — на самую близкую ему тему, о съемках фильмов в его родной деревне. Кроме того, Дарья Иванкова, снимавшая фильмы об Алексее Балабанове, Александре Солженицыне и музыкантах Анатолии Крупнове и Михаиле Горшеневе, представит картину «Комбат» о ветеране чеченских войн.

Жюри неигрового конкурса возглавила киновед, режиссер, учредитель фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус, а выбрать победителя ей помогут шоураннер и продюсер Мария Серпионова и режиссер Юлия Бобкова.

Председателем жюри анимационного конкурса, состоящего из 25 картин, стал его прошлогодний победитель — режиссер-аниматор Александр Храмцов. Вместе с ним программу оценят детский писатель Станислав Востоков и художник-аниматор Владимир Ефимов.

По традиции в рамках «Окна в Европу» также пройдут несколько ретроспектив, спецпоказов и конкурс «Выборгский счет», в котором голосуют зрители.

В нем участвуют фильмы, уже завоевавшие призы других отечественных фестивалей: «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Чистый лист» Полины Кондратьевой, «Мужу привет» Антона Маслова и «Семейное счастье» Стаси Толстой.

Программа «Сериальная пауза» для Выборга пока новая — впервые она была организована на фестивале в прошлом году. В этот раз в ней представлены два документальных сериала и один художественно-исторический: «Горбушка. Сердце московского рока», «Черкизон. Ад и рай новой России» (содержание обоих вполне понятно из названий) и «Князь Андрей» — байопик Андрея Боголюбского.

Юлия Шагельман