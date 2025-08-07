Уфимца будут судить за вымогательство в СИЗО
Ленинский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве (чч. 1, 2 ст. 163 УК), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый, находясь в СИЗО во время рассмотрения в Верховном суде республики уголовного дела о совершении тяжких и особо тяжких преступлений, угрожая и применяя насилие, требовал от двух сокамерников свыше 400 тыс. руб. Всего обвиняемый получил около 90 тыс. руб., которые были переведены на его банковский счет.
Обвиняемый не признал вину.