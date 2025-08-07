Оренбуржью направят более 177 млн рублей на завершение ремонта медорганизаций

Оренбургской области направят более 177 млн руб. «на завершение капитального ремонта и дооснащение медицинских учреждений, пострадавших от паводка в 2024 году». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Финансирование направят на завершение ремонтно-восстановительных работ в восьми учреждениях, включая Курманаевскую районную больницу, филиалы Оренбургского областного противотуберкулезного диспансера и городскую больницу в Орске.

Также за счет выделенных средств будут закуплены рентген-аппараты для областного противотуберкулезного диспансера и компьютерный томограф для городской больницы в Орске.

Руфия Кутляева