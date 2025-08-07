В Москве с 8 по 10 августа проведут рейд среди мотоциклистов

С 8 по 10 августа в Москве пройдет рейд среди водителей мототранспорта, сообщило столичное ГИБДД. Профилактическое мероприятие носит название «Мотобезопасность». Его цель — выявить нарушения при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами.

«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проверят у водителей мототранспорта наличие необходимых документов, проведут профилактические беседы о строгом соблюдении Правил дорожного движения, а также напомнят о важности использования защитной экипировки»,— говорится в сообщении инспекции.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят выявлению несовершеннолетних водителей, управляющих транспортом без прав.

Полина Мотызлевская