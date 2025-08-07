В Башкирии ожидаются ливни и град

В Башкирии объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе госкомитета ЧС по республике со ссылкой на синоптиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, завтра, 8 августа в некоторых районах Башкирии ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, днем — крупный град. Температура воздуха ночью составит +13,+18°, днем +20,+25°.

В Уфе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 18м/с. Температура воздуха ночью составит +15,+17°, днем +21,+23°.

Венера Хисамова