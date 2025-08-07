В Башкирии усилят воспитательную работу в детских лагерях

Депутаты Курултая Башкирии разработали законопроект об усилении воспитательной работы в организациях детского отдыха. Его рассмотрят в осеннюю сессию.

Как отмечает пресс-служба парламента республики, все детские лагеря и оздоровительные центры обяжут «разрабатывать детальные программы воспитательной работы с детьми, ежедневно проводить воспитательные мероприятия, организовывать родительские дни». Также они должны будут вести официальный сайт организации в соответствии с федеральными стандартами.

Новые требования ориентированы на разностороннее развитие личности, «формирование у детей патриотизма, ответственного отношения к труду, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к природе», отмечается в сообщении.

Майя Иванова