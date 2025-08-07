Полигон Скоково под Ярославлем ждет реконструкция

АО «Скоково» ищет подрядную организацию для разработки проектно-сметной документации по реконструкции действующего полигона. Объявлена соответствующая закупка.

Начальная цена договора определена в 45 млн руб. После реконструкции мощность полигона должна вырасти с 300 до 325 тыс. тонн в год.

Проектом необходимо предусмотреть технологическую схему по загрузке отходов единой насыпью по высотной схеме, максимальную механизацию всех видов работ, использование неразлагающихся отходов, благоустройство территории, строительство дорог.

Кроме того, проект предполагает установку дополнительных высотных мачт для видеонаблюдения, создание на пункте весового контроля комплекса по считыванию и обработке бесконтактных карт или по госномеру автомобиля, модернизацию контрольно-дезинфицирующей ванны для мойки колес, создание площадки для хранения грунтов. Также предусмотрены сбор, отвод и очистка поверхностного стока с территории, система отвода образующихся на полигоне газов, система пожаротушения.

Работы должны начаться после заключения договора, а завершиться 28 февраля 2027 года. Отметим, что в конце 2024 года уже объявлялась подобная закупка, начальная цена тогда составляла 48,6 млн руб. Однако подписанный договор в системе не размещен.

Полигон «Скоково» находится недалеко от деревни Скоково у границы Ярославля. Расчетный срок эксплуатации — до 2038 года.

Алла Чижова