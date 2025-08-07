«Саратовводоканал» предлагает 38,6 млн за коллектор в Ленинском районе
МУП «Саратовводоканал» ищет подрядчика для проектирования и строительства напорного коллектора в Ленинском районе. Извещение о торгах размещено на ЕИС «Закупки».
Исполнителю предстоит до конца года спроектировать и смонтировать коллектор от КНС-«Техстекло» до пересечения проспекта Строителей и улицы Антонова в Саратове. Объект состоит из двух труб диаметром 500 мм и протяженностью по 750 м каждая.
Извещение о закупке размещено 7 августа. Заявки принимаются до 25 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 38,6 млн рублей.