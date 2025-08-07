В Уфе реконструируют здание ФОКа за 295 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 27 августа выберет подрядчика реконструкции воздухоопорного (надувного) физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ферина, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 295,8 млн руб., его профинансирует бюджет города.

До ноября 2026 года необходимо снести старое воздухоопорное здание и построить новое двухэтажное на железобетонном основании и ленточном фундаменте площадью 3 тыс. кв. м. Там планируется разместить универсальный спортзал, зал для борьбы, тренажерный зал, помещение для настольного тенниса и вспомогательные помещения.

Майя Иванова