«В стиле "Служебного романа"»

Школьная форма по новому ГОСТу породила волну скепсиса и едкой иронии. Минпросвещения показало образцы одежды для учеников, которая, как утверждается, «должна стереть границы между детьми из семей с разными доходами». В стандарте прописаны характеристики тканей, пуговиц и соответствие формы типовым детским фигурам. Но, несмотря на это, внимание наблюдателей оказалось обращено к опубликованным референсам. Вечная классика или забытое старое? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Настаивать на повсеместном внедрении показанных моделей пока никто не планирует — это лишь варианты. Гипоаллергенные ткани, без острых краев и граней, воздухопроницаемые и способные отводить влагу. Для мальчиков —однобортный костюм-двойка серо-синего цвета с галстуком. Девочкам предложили строгий пиджак и юбку темно-терракотового цвета.

В качестве аксессуара — галстук-жабо. Комментаторы соревнуются в догадках об источнике дизайнерского вдохновения: Шапокляк, Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», еще до романтической влюбленности, или все же комедийный шпион Остин Пауэрс? Стилист Влад Лисовец считает, что предложенный вариант оптимизма не вызывает: «Глядя на эту форму, хочется рыдать — это грустно и уныло. Понимаю молодежь, у них другой вайб. Я не противник школьной формы, в наоборот, сторонник, но это должно быть удобно, симпатично, эстетично, потому что дети должны быть красивыми. То, что мы видим и как это представлено отбрасывает нас далеко-далеко назад, форма выглядит, как будто ее делало близкое окружение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Это все не про детей — безжизненное и бесчеловечное.

И еще есть стилистическая ошибка: костюм мужской и костюм женский, они как будто бы из разных эпох».

ГОСТ одежды для школьников вступит в силу с началом учебного года. Это приказ Росстандарта. В августе 2024 года Роскачество сообщало о нарушениях при пошиве большей части школьной формы. Это и стало предпосылкой стандартизации. Впрочем, нюансы деталей школы могут устанавливать сами, все-таки рекомендация — из разряда добрых советов.

И почему бы им не последовать, говорит директор московской школы №109 Евгений Ямбург: «Никто не запрещает каждой школе иметь свою собственную форму, которая будет отличаться от принятой в других учебных заведениях. Что касается единообразия, это совершенно нормально, потому что есть то, что называется "офисный вид". Школьники во время занятий должны выглядеть прилично, а не сидеть с голыми животами».

Стилист Валерия Малькова поддерживает новые требования, но лишь в одном из аспектов — качественными должны быть материалы: «Считается, что такой формат может скрыть неравенство в социальном положении в школе. Но если это действительно тот фасон формы, о котором думают чиновники, то я глубоко разочарована и как стилист, и как многодетная мама. Одеть ребенка в "квадрат", ограничивающий его в движениях, убрать индивидуальность — это нелепая история, более того, небезопасная. Галстук в таком формате, его даже летчики авиакомпаний, которые ценят безопасность, не носят.

Если ГОСТы коснутся только тканей, то это здорово и значит, что мы боремся за качество».

Обязательную школьную форму отменили более 30 лет назад, в 1992-м. Но градус дискуссий традиционно повышается в августе — чтобы было удобно, чтобы избавить от лишних трат.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина, Станислав Крючков