В Оренбурге 10 августа ограничат движение на трех улицах

В воскресенье, 10 августа, в Оренбурге в микрорайоне Ростоши ограничат движение транспорта на трех улицах из-за проведения футбольного матча между командами «Оренбург» и «Краснодар» на стадионе «Газовик». Об этом сообщает администрация города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение будет ограничено с 14:30 (MSK+2) до 20:30 на ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовая Ростошь), Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до ул. Березовая Ростошь) и на ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садовое кольцо).

В администрации отмечают, пассажирский транспорт на время проведения матча будет ходить по ул. Ростошинской, Раздольной, Дальнореченской, Воскресенской, Зорянка, Газпромовской.

Руфия Кутляева