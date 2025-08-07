В Томске изъяли нелегальный алкоголь и сигареты на 49 млн рублей

Ленинский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении семи местных жителей. Они обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171.1 и 171.3 УК РФ), а также сбыте поддельных акцизных марок (ст. 327.1) и организации преступного сообщества (ст. 210).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фигуранты дела занимались нелегальным сбытом алкоголя и сигарет. В ходе обысков правоохранители изъяли партию стоимостью свыше 49 млн руб., сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Было обнаружено свыше 70 тыс. пачек сигарет и более 100 тыс. бутылок алкоголя с этикетками известных производителей.

По версии следствия, организатором выступил житель Томска. В преступную группу он вовлек шесть человек, среди которых были его знакомые и родственники. Одни из них отвечали за доставку нелегального алкоголя и табачных изделий на склады, другие — за сбыт потребителям, а также ведение отчетности. В целях конспирации фигуранты дела продавали товар только постоянным клиентам за наличные деньги.

Александра Стрелкова