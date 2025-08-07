В Тольятти будут судить лжеполицейского, похитившего у знакомого один миллион рублей

Прокуратурой Автозаводского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего жителя Тольятти. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Porsche, Коммерсантъ Фото: Porsche, Коммерсантъ

По версии следствия, тольяттинец в 2024 году предложил своему знакомому помочь в решении вопроса о возврате конфискованного автомобиля Porsche Panamera, указав на наличие знакомств в органах полиции.

После этого обвиняемый в мессенджере создал аккаунт несуществующего полицейского и вступил от его имени со своим приятелем в переписку.

В переписке у владельца конфискованного автомобиля Лжеполицейский попросил за оказание содействия в решении вопроса 1 млн руб, предложив передать часть денег наличными через знакомых, а часть перевести на банковский счет.

Полученные деньги он присвоил.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.

Алексей Алексеев