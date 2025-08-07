Джаз в Кремле, фестиваль народов Поволжья «Итиль» и стендап Ярославы Тринадцатко

В выходные в Казани состоится пятый фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Со стендап-концертом выступит комикесса Ярослава Тринадцатко. Также в городе пройдет: концерт в рамках Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер», прозвучат саундтреки из фильмов в исполнении оркестра театра на Булаке, состоятся показы фильма «Великий Гэтсби» и лекция об Ильхаме Шакирове в «Смене». Подробнее — в афише «Ъ».

7 августа во дворе Присутственных мест проведут очередной концерт в рамках Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». Гостей ожидает выступление секстетА Николая Моисеенко. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

11 августа в театре на Булаке прозвучат шедевры мировой киномузыки в исполнении Камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. В программе: саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря», «Шрек», «Тайна третьей планеты», «Властелин колец», «Интерстеллар», «1+1» и многих других. Начало в 19:00, стоимость — от 950 руб.

7 августа в 19:00 в театре на Булаке покажут музыкальную комедию «Ханума». Действие разворачивается в Авлабаре. Немолодой князь Вано Пантиашвили разорён. Вано не женат, да и невесты, соответствующей его требованиям не находится. Кто же способен женить Князя и возвратить его безбедную жизнь? Конечно, лучшая сваха Тифлиса — Ханума. Стоимость билета — от 800 руб. (12+)

8, 9 и 13 августа можно будет посетить аудиоспектакль «9 этажей любви» — пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Билеты от 1500 руб. (16+)

С 8 по 10 августа Казанский ТЮЗ приглашает отправиться в путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае № 5а. По сюжету спектакля «Ночной трамвай» молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заперт в трамвае и пытается из него выбраться. Вместе с главным героем зрители размышляют о семье, прощении, выборе и самоопределении, о мечтах и бегстве от самих себя. Начало в 23:00, билеты от 1000 руб. (18+)

9 августа в театре Камала покажут спектакль «Осенний отголосок». Комедия расскажет о профессоре, с жизнью которого в канун юбилея случается катастрофа, бескомпромиссно разрушающая образ идеального человека, отца и мужа в глазах семьи и общественности. Начнется спектакль в 17:00, стоимость билетов — от 330 руб. (12+)

10 августа в 13:00 Казанский ТЮЗ приглашает на показ иммерсивного спектакля «Легкий человек» по воспоминаниям о казанском периоде жизни Максима Горького. Вместе с ним и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Стоимость билета — 950 руб. (12+)

10 августа на сцене Молодежного театра на Булаке представят спектакль «Про Федота — стрельца, удалого молодца» — сказку, написанную по пьесе Леонида Филатова. Зрителей ждет комедия с элементами русского фольклора, искрометным юмором и социально-философским смыслом на контрасте смешного и серьезного. Начало показов в 15:00 и 19:00, стоимость билетов от 800 руб. (16+)

13 августа в 19:00 в новом здании театра имени Камала покажут спектакль «Угасшие звезды». В постановке Салимжанова спектакль «Угасшие звезды» стал популярным еще в 1970-е, но и сегодня звучит особенно актуально. В пьесе нет ярко выраженных героев-антагонистов: Сарвар и Исмагилю противостоят внеличностные категории — невежество, гибельный милитаризм и силы судьбы. Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

7 августа в прокат выходит российская комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй». Школьник Иван Семёнов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей. (6+)

Еще одну отечественную комедию «Атель-Матель» можно будет посмотреть в кинотеатрах с 7 августа. Саша Родионов, пронырливыи обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету, который не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками. Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. (16+)

7 августа в сети кинотеатров «Синема 5» состоятся показы фильма «Великий Гэтсби». По сюжету весной 1922 года молодой житель Среднего Запада Ник Каррауэй переезжает в Нью-Йорк в поисках новой жизни. Его соседом становится миллионер Джей Гэтсби, известный своими роскошными вечеринками. Постепенно Ник погружается в мир богатых и влиятельных людей, где за блеском и шумом скрывается не только любовь, но и иллюзии и обманы. (18+)

8 августа в кинозале ДК Химиков пройдет арт-показ триллера «28 лет спустя». По сюжету постапокалиптического фильма вот уже 28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий зараженных в агрессивных плотоядных тварей. В этих ужасных условиях маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы. После просмотра состоится обсуждение фильма с кинокритиком, журналистом и основательницей киноклуба «Место» Марией Наумовой. Начало в 19:00, билеты 700 руб. (18+)

В выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля заработала передвижная выставка победителей и финалистов IV Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Экспозиция включает около 200 предметов декоративно-прикладного искусства: керамику, мебель, текстиль, светильники, арт-объекты и интерьерную посуду. Среди участников — дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Махачкалы, Череповца, Вологды и других городов. Выставка продлится до 28 сентября.

С 8 по 10 августа во дворе Присутственных мест Казанского Кремля пройдут показы спектаклей от мультижанрового артиста и клоуна Руслана Риманаса. 8 августа в 18:00 и 9 августа в 15:00 и 17:00 можно будет посмотреть спектакль в жанре клоунады «Сундук Абики», а 10 августа в 15:00 и 17:00 — постановку «Клоун Ку. Необыкновенное представление». Вход свободный.

9 августа в парке им. Горького пройдет пятый юбилейный фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». В программе: выступление музыкальных исполнителей и коллективов Поволжья, ярмарка ремесленников, фудкорт, детские интерактивные зоны и спектакль-променад «Гости аллеи» с участием мультижанрового артиста Руслана Риманаса. Хедлайнерами станут группа Settlers, исполнитель из Казахстана SAMRATTAMA и дуэт из Беларуси NEMIGA. Вход свободный.

10 августа в Stand Up Club Kazan выступит Ярослава Тринадцатко — стендап-комикесса, участница шоу «Открытый микрофон» на «ТНТ» и «Стендап Андеграунд» на «СТС», YouTube-проектов «Разгоны», «Книжный клуб», «Самый умный комик» и других. Начало в 18:00, билеты от 1 000 руб. (18+)

12 августа в 19:00 в «Смене» пройдет лекция «Археология звука: Ильхам Шакиров», посвященная выдающемуся татарскому певцу. На ней публицист Радиф Кашапов расскажет, в чем отличие альбома «Татарские песни» от другой известной пластинки «Чатырлар», как звучала музыка 60-х, и какие исполнители делили сцену в Татарстане вместе Ильхамом Шакировым. Стоимость билета — 200 руб.

Гузель Ахметгалиева