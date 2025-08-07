Вандалы повредили табличку сквера имени Лапина в Невинномысске
В Невинномысске неизвестные повредили табличку с изображением купца Лапина в именном сквере в микрорайоне Фабрика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Миненков.
Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова
Сквер на улице Маяковского благоустроили в 2021 году.
«По всей видимости, обновленное городское пространство привлекает внимание не только тех, кто хочет отдохнуть. Всех, у кого "чешутся руки", приглашаю на работу в МБУ по благоустройству города Невинномысска»,— написал господин Миненков.