В Тольятти депутаты предусмотрели финансирование дачных перевозок в полном объеме
На внеочередном заседании думы Тольятти по предложению городской администрации была перераспределена расходная часть бюджета в размере 35 млн руб. Об этом сообщили в гордуме.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Так, 30,4 млн руб. было добавлено на организацию транспортного обслуживания населения в части регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или огородничества.
Министерство транспорта Самарской области, подтвердило, что эти расходы на осуществление переданных госполномочий, будут возмещены в конце сентября текущего года в полном объеме.
Однако нужно было оперативно провести все процедуры по определению подрядчика, который будет осуществлять перевозки вплоть до конца сезона, что и послужило причиной проведения внеочередного заседания думы.