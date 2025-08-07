В Тольятти депутаты предусмотрели финансирование дачных перевозок в полном объеме

На внеочередном заседании думы Тольятти по предложению городской администрации была перераспределена расходная часть бюджета в размере 35 млн руб. Об этом сообщили в гордуме.

Так, 30,4 млн руб. было добавлено на организацию транспортного обслуживания населения в части регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или огородничества.

Министерство транспорта Самарской области, подтвердило, что эти расходы на осуществление переданных госполномочий, будут возмещены в конце сентября текущего года в полном объеме.

Однако нужно было оперативно провести все процедуры по определению подрядчика, который будет осуществлять перевозки вплоть до конца сезона, что и послужило причиной проведения внеочередного заседания думы.

Алексей Алексеев