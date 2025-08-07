Зарубежные СМИ: К чему может привести встреча президентов России и США?

Москва и Вашингтон согласовали место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако объявят о нем позже, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, переговоры должны пройти в ближайшие дни. Своим намерением встретиться с Владимиром Путиным Дональд Трамп поделился и с лидерами европейских стран во время телефонного разговора, сообщает The New York Times. К чему приведет эта встреча? И что Москва готова предложить? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как стало известно Bild, во время телефонного разговора с европейскими коллегами, Дональд Трамп уверенно заявил, что визит его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву был «более продуктивным, чем ожидалось». Издание предполагает, что позитив связан с возможным прекращением огня на Украине. Однако неясно, на какие уступки готова пойти Москва.

Источники The New York Times, знакомые с планом главы Белого дома, сообщили, что потенциальная встреча будет проходить без участия европейской стороны. И если она состоится, это будут первые за четыре года прямые переговоры президентов России и США. Одна лишь эта встреча была бы своеобразной победой Владимира Путина, с учетом позиции западных лидеров, которые с 2022 года отказываются от общения с российским президентом, подчеркивает издание. Этот план демонстрирует и глубокую уверенность Трампа, что он умеет убеждать, особенно во время очных бесед.

При этом пока не ясно, введет ли Трамп все же новые санкции, если к концу недели стороны не смогут достичь соглашения о прекращении огня, уточняет CNN. Владимир Зеленский заявил, что приветствует движение в сторону урегулирования конфликта, при этом сохраняя бдительность. По словам украинского президента, давление на Россию работает, и теперь Москва более склонна к остановке боевых действий.

Впрочем, такое мнение не разделяют в Европе. По словам аналитиков, опрошенных Bild, политическая изоляция России провалилась, как и давление с помощью ограничений. Нужно разобраться, какие из санкций вредят России, а не Евросоюзу, заявил один из экспертов.

Associated Press обращает внимание, что потенциальные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа станут важной вехой в конфликте, хотя нет никаких гарантий, что они приведут к полноценному урегулированию, поскольку позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".