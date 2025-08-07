На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ предупредили о сильных магнитных бурях из-за крупной вспышки на Солнце, первая из которых может начаться 8 августа. В последний раз такие изменения в магнитном поле Земли фиксировали 13 июня.

По словам исследователей, причиной грядущей бури стал удар по магнитному полю планеты облаком плазмы. Оно сформировалось из-за случившейся в начале августа вспышки на Солнце. Ранее ученые предполагали, что Земля не ощутит ее последствий, однако из-за изменившейся траектории облака геомагнитные колебания усилились. «На настоящий момент приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени»,— утверждается в сообщении на сайте Лаборатории.

Есть вероятность, что бури не будет, если выброшенное облако плазмы отклонится от своей траектории на 3-5 градусов. Если отклонение произойдет в другую сторону, стоит ожидать еще более сильных колебаний в магнитном поле. Ученые оценили вероятность последнего сценария на 5%.

5 августа на Солнце произошло две вспышки предпоследнего класса мощности (М). Одна из них длилась 12 минут. Незадолго до этого зафиксировали еще пять вспышек класса М, одна из них оказалась самой сильной за полтора месяца.