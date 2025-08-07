Верховный суд РФ отменил магнитогорцу приговор за убийство при самообороне

Верховный суд России отменил приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело жителя Магнитогорска, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Высшая судебная инстанция признала, что южноуралец действовал в рамках самообороны. Заново изучать дело будет коллегия Челябинского областного суда, следует из определения ВС РФ.

Суд установил, что в ноябре 2022 года к жителю Магнитогорска пришли двое знакомых, желая забрать долг, избили его резиновой дубинкой и сломали палец. Защищаясь, хозяин квартиры нашел нож и несколько раз ударил нападавших. Один из них скончался, второй получил тяжкий вред здоровью.

Первая инстанция признала магнитогорца виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью при превышении самообороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ). Его приговорили к двум годам и двум месяцам ограничения свободы. Но Челябинский областной суд посчитал, что горожанин виновен в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Седьмой кассационный суд оставил этот приговор без изменений.

Верховный суд РФ признал, что у магнитогорца были основания опасаться продолжения конфликта, в том числе с угрозой для его жизни и здоровья, — знакомые оставались в квартире и не выпускали из рук дубинку. Апелляционный суд должен был принять этот факт во внимание, указал ВС РФ.

Виталина Ярховска