Пушилин рассказал о расчистке русла реки Кальмиус для заполнения водохранилищ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что специалисты расчистили русло реки Кальмиус возле сел Вознесенка, Придорожное и поселка Авдотьино. Следующий шаг — движение в направлении Мариуполя.

В бассейне реки Кальмиус расположены четыре водохранилища — Верхнекальмиусское, Нижнекальмиусское, Старобешевское и Павлопольское. По словам господина Пушилина, работы по очистке русла позволят улучшить наполняемость хранилищ.

Власти региона также продолжают строительство водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ. Как уточнил глава ДНР, стройка идет «вдвое быстрее графика». По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, строительство водоводов должно завершиться до конца года. Это даст региону на 100 тыс. куб. в сутки больше, позволит пополнить обмелевшее Волынцевское водохранилище и направить дополнительные объемы в Донецк и Макеевку.

Ранее господин Пушилин также сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон. Водовод начали строить после того, как в 2022 году из-за усиленных обстрелов была нарушена работа канала «Северский Донец — Донбасс» — главного источника водоснабжения региона. Водозабор из Дона осуществляется на станции около хутора Дугино в Азовском районе Ростовской области. Насосные станции на водоводе поднимают воду к каналу «Северский Донец — Донбасс», откуда потом воду забирают для водоснабжения региона.

Полина Мотызлевская