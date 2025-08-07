Алексей Учитель снимет Данилу Козловского в фильме о Шостаковиче

Алексей Учитель снимает фильм о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название картины — «Шум времени», сообщил режиссер «РИА Новости».

Главную роль исполнит Олег Савцов, а роль жены композитора сыграет Дарья Балабанова. В фильме также появится Евгений Цыганов в образе другого известного композитора — Сергея Прокофьева, а также Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Мария Смольникова и Полина Цыганова.

Небольшую роль в картине исполнит и Данила Козловский. Как сказал Алексей Учитель, «немного неожиданную для себя».

Съемки проходят в Санкт-Петербурге: в Российском этнографическом музее, особняке Бобринских, на Миллионной улице — и других известных локациях. Выход фильма в прокат запланирован на осень 2026 года.

Название «Шум времени» совпадает с названием биографии Дмитрия Шостаковича, написанной английским писателем Джулианом Барнсом.