Суд в Дагестане изменил условный срок на реальный виновному в ДТП

Верховный суд Дагестана пересмотрел уголовное дело уроженца Гумбетовского района, осужденного по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно материалам следствия, в октябре 2024 года осужденный подвозил двух сельчанок после работы на садовом участке. На трассе в направлении села Нижнее Инхо фигурант потерял управление и столкнулся с бетонными парапетами. В результате одна из пассажирок скончалась на месте, вторая попала в больницу.

Унцукульский районный суд, признав мужчину виновным, приговорил его к 5,5 годам условно с лишением права управления транспортными средствами на два года. Верховный суд республики изменил срок на реальный с отбыванием в колонии-поселении.

Константин Соловьев