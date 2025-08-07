В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и ливней

В отдельных районах Челябинской области 8 августа ожидаются грозы, ливни, град и порывы ветра до 20 м в секунду. В ближайшие двое суток возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью 8 августа прогнозируется температура плюс девять — плюс 14 градусов, на юге до плюс 17. Днем воздух прогреется до плюс 17 — плюс 22 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м в секунду, днем местами порывы до 15 м, при грозах до 20 м.

Виталина Ярховска