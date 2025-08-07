В Госдуму внесен проект о праве жен участников СВО на бесплатное высшее образование

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве жен погибших участников СВО на получение бесплатного высшего образования. Документ предполагает, что супруги военнослужащих получат преимущественное право зачисления на программы бакалавриата и специалитета (при успешной сдаче вступительных испытаний и прочих равных условиях).

Проект поправок в ст. 71 закона «Об образовании» также предполагает, что жены военных получат право на прием на подготовительные отделения вузов. Это повысит их шансы на поступление и получение «актуальных специальностей», говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ предлагает предоставить женам право на зачисление в колледжи в первоочередном порядке вне зависимости от результатов ГИА.

В конце июня омбудсмен Татьяна Москалькова предложила дать участникам СВО право на бесплатное второе среднее специальное образование. На встрече с президентом Владимиром Путиным она поясняла, что это важно для тех военнослужащих, кто не может работать по первой специальности по состоянию здоровья, например из-за ранения. Президент тогда идею поддержал и попросил внести такое предложение как можно быстрее. 21 июля проект внесла на рассмотрение группа из 78 сенаторов и депутатов, в числе которых Виктория Абрамченко, Ирина Яровая, Яна Лантратова и Андрей Картаполов (все — ЕР).

Полина Мотызлевская