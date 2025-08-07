Заявление президента США Дональда Трампа о возможной скорой встрече с Владимиром Путиным — одна из главных тем, обсуждаемых в мире. Эксперты видят в ней безусловную пользу для России и потенциальные проблемы для США.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Добро пожаловать на новый шоу-саммит Трампа

Сначала встреча с Путиным, потом Зеленский тоже присоединится: теперь Дональд Трамп хочет завершить войну на Украине, встретившись лицом к лицу. Он, видимо, представляет себе встречу на высшем уровне с широкими жестами и сильными образами. Но кому это принесет пользу?

Сначала он обхаживал одного, потом его обругал; другого он сначала публично унизил, а потом все-таки стал ему доверять. Теперь Дональд Трамп хочет встретиться с обоими. В очередной раз в программу глобального политического театра прорывается та пьеса, которую может разыграть только президент США. Он хочет встретиться с Путиным лично, видимо, считая, что войну на Украине можно закончить как конфликт между магнатами в сфере недвижимости — сделкой сначала на двоих, а потом на троих. Возможно, ему удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Но пока ему не удалось свернуть горы.

Трамп и Путин планируют встретиться по вопросу Украины, может быть, уже на следующей неделе

Неясно, предложил ли Путин Трампу какие-то уступки в обмен на эту встречу. Но она стала бы значительной победой для Путина после многих недель словесных атак со стороны Трампа… Обычно саммиты устраивают для подписания договоров, которые уже были проработаны официальными лицами более низкого ранга. Но Трамп давно верит в свою способность лично вести переговоры по сделкам.

Трамп идет или к миру на Украине, или в ловушку Путина

Бурное разочарование Трампа Путиным, подорвавшим надежды президента стать миротворцем, достойным Нобелевской премии, сошло на нет после того, как его спецпосланник Стив Уиткофф провел трехчасовую встречу с властителем Кремля… Но есть вероятность, что Путин снова водит Трампа за нос… Трамп попытается представить саммит с Путиным как свою личную победу. Но этой встрече он… вручит награду Путину, не получив ничего взамен.

Личная встреча Трампа и Путина может произойти очень скоро

Возможно, россияне не уверены в том, насколько значительна политическая и стратегическая поддержка со стороны Китая, на которую они могли бы рассчитывать, из чего можно заключить, что китайское руководство постоянно меняет свою позицию… Конечно, это очень значительное событие, но оно несет в себе риски для всех сторон, особенно для Трампа. Президенту США придется унимать Зеленского, a это трудно… Вашингтон якобы хочет избавиться от него, потому что он препятствие на пути к сделке. Поэтому нельзя исключить некоторую мелодраму с изменением статуса Зеленского.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская