Под Пензой планируют отремонтировать водопроводную сеть в лагере за 4,4 млн

В Пензенской области объявили аукцион на капремонт водопроводной сети на территории МБУ Детский оздоровительный лагерь «Ласточка». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Лагерь расположен по адресу: Городищенский район, река Кадада, отдаленность 14 км от с. Кряжим Кузнецкого района. Заявки принимаются до утра 15 августа. Исполнителя выберут 19 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,48 млн руб.

Работы необходимо выполнить с даты заключения договора до 7 ноября этого года. Подрядчик вправе выполнить их досрочно.

Используемые подрядчиком материалы и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта. Необходимо применять безопасные для здоровья, травмобезопасные, новые материалы.

