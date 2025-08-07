В Забайкалье задержан пособник действующей в Сирии террористической организации

УФСБ России по Забайкальскому краю задержало пособника международной террористической организации, запрещенной в России и действующей на территории Сирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 летний мужчина подозревается в финансировании террористов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Забайкальскому краю Фото: УФСБ России по Забайкальскому краю

В УФСБ отмечают, что подозреваемый разделял идеологию организации. Согласно инструкциям, полученным от ее представителей через социальные сети, он несколько раз переводил деньги «для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности».

В ходе обысков по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В УФСБ добавляют, что по данной статье житель Забайкалья может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Влад Никифоров, Иркутск