Собаки помогли приволжским таможенникам найти 4,7 тонны запрещенных веществ

В первом полугодии 2025 года служебные собаки помогли сотрудникам Приволжской оперативной таможни обнаружить более 4,7 т наркотических средств и сильнодействующих веществ. По данным таможни, также при помощи собак были обнаружены и изъяты денежные средства в эквиваленте почти 3,7 млн руб., которые граждане пытались перевезти сверх разрешенной для перемещения суммы.

«В результате применения служебных собак возбуждено 166 дел об административных правонарушениях, 33 уголовных дела, семь материалов переданы по подследственности в иные правоохранительные органы»,— отметил и.о. начальника Приволжской оперативной таможни Константин Зорин.

Всего за шесть месяцев 2025 года собаки 42 раза обнаружили наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, 59 раз — денежные средства.

В 65 случаях собаки помогли обнаружить табак и табачные изделия, которые граждане пытались незаконно перевезти через границу. Таможенники изъяли более 2,5 тыс. блоков сигарет и 37,8 кг табака и насвая.

Андрей Репин