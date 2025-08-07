Несанкционированную свалку под Рыбинском уберут до конца сентября

Несанкционированную свалку на берегу Волги в поселке Песочное Рыбинского округа планируют ликвидировать в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает областное отделение «Народного фронта» со ссылкой на окружную администрацию.

В начале июля отделение сообщило о том, что из нескольких десятков помоек на берегу появилась большая свалка. «Бетонные блоки, цемент, древесные отходы, части металла, всевозможный бытовой мусор с десяток лет копились в водоохранной зоне главной реки страны»,— сообщал «Народный фронт».

Как пояснили отделению в администрации, уборка несанкционированной свалки будет выполнена в третьем квартале 2025 года в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе».

По предварительным данным, с участков нужно будет вывезти более 250 кубометров мусора. В настоящее время специалисты готовят документацию для выбора подрядчика.

Алла Чижова