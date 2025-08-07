«Уральские авиалинии»: рейс из Москвы ушел на запасной аэродром из-за задымления

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Сочи по рейсу U6-221, ушел на запасной аэродром в Астрахани, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На борту самолета сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет, поэтому экипаж принял решение приземлиться на запасном аэродроме. Самолет сел в Астрахани благополучно. После осмотра в аэропорту в одном из багажных отсеков выявили следы задымления. Авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в Сочи.

Согласно информации сервиса Flightradar, самолет подал сигнал тревоги 7700 о происшествии на борту — в этот момент он находился на высоте более 10 тыс. м и летел со скоростью 150 км/ч.

Ирина Пичурина