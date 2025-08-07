В Ульяновской области намерены собрать 2 млн тонн зерновых

В Ульяновской области на сегодня собрано 1,2 млн т зерна, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских, отмечая, что «первый ключевой рубеж для обеспечения продовольственной безопасности региона пройден».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Губернатор считает, что хорошему результату способствует оказанная сельхозпроизводителям господдержка. В лидерах по сбору зерна сейчас Мелекесский, Чердаклинский и Цильнинский районы.

По данным регионального минсельхоза, в этом сезоне фиксируется высокий показатель 39,5 ц/га (на ту же дату прошлого года урожайность составляла 30,3 ц/га). Сейчас Ульяновская область на третьем месте в ПФО по урожайности зерновых.

«Собственную продбезопасность, которая составляет порядка 900 тыс. т, мы обеспечили»,— отметил глава региона.

В 2024 году, валовый сбор зерна в Ульяновской области составил 1,835 млн т, с учетом кукурузы —1,840 млн тонн.

Андрей Васильев, Ульяновск