Мошенники начали воровать данные россиян через «сайты моргов»

Суд Санкт-Петербурга запретил деятельность двух сайтов, мимикрировавших под ресурсы городских могров. Об этом заявили в Telegram-канале Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД РФ.

Поддельные сайты собирали персональные данные граждан через ложные формы заявок. Копированию подверглись ресурсы городских больниц №20 и №26 в Санкт-Петербурге. «Злоумышленники легко подделывают дизайн»,— подчеркивается в сообщении УБК.

Ведомство призвало граждан перепроверять контакты организаций перед вводом персональных данных.