Американец арестован за передачу России данных о поставленных Украине танках

В Техасе арестовали военнослужащего армии США Тейлора Адама Ли, его обвиняют в передаче России секретной информации.

Фото: army.mil

22-летний Ли служил на военной базе Форт-Блисс в Техасе и имел высокую степень допуска к секретной информации. По данным следствия, в июле он связался с человеком, которого считал представителем российской разведки, и предложил ему свои услуги в обмен на получение российского гражданства.

Ли передал своему контрагенту SD-карту с документами и технической информацией по танкам M1A2 Abrams, которые США поставили Украине. После этого он привез на склад в Эль-Пасо в Техасе некие комплектующие танка.

Ли арестован без права на залог. Ему предъявлены обвинения в шпионаже и попытке без разрешения вывезти из страны технические документы, подлежащие экспортному контролю.

Яна Рождественская